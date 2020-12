Hintergründe vorerst unklar : Mann nach Bombendrohung in Zug in Deutschland verhaftet

Am Freitagnachmittag ist bei einem Unternehmen in Zug eine Bombendrohung eingegangen. Am Abend konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Zuger Polizei

Eine anonyme Bombendrohung per Telefon hat am Freitagnachmittag in Zug einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sprengstoff wurde keiner gefunden. Der Urheber der Drohung, ein 50-jähriger Deutscher, wurde wenige Stunden später verhaftet.

Die Drohung war kurz vor 14 Uhr telefonisch bei einem Unternehmen in Zug eingegangen, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstag mitteilten.

Rund ein Dutzend Menschen hätten aus Sicherheitsgründen das betroffene Wohn- und Geschäftsgebäude vorsorglich verlassen müssen. Es seien aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden. Gemäss der Sprecherin der Strafverfolgungsbehörden handelt es sich beim betroffenen Unternehmen um eine Firma, die im Dienstleistungssektor tätig ist.

Bei der Durchsuchung des betroffenen Gebäudes am Terrassenweg seien Sprengstoffspürhunde der Zürcher Kantonspolizei sowie Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich zum Einsatz gekommen. Verdächtige Gegenstände seien aber keine gefunden worden. Das Gebäude habe deshalb daraufhin wieder freigegeben werden können.

Hintergründe vorerst unklar

Im Zuge der Ermittlungen sei im Verlauf des Abends in Deutschland ein tatverdächtiger Mann festgenommen worden. Dabei handle es sich um einen 50-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Die Verhaftung nur wenige Stunden nach der Drohung sei dank intensiver Ermittlungen und der Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei und der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug erfolgt.

Der Hintergrund der Drohung, die sich schliesslich als falscher Alarm herausstellte, sei noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

Gemäss der Sprecherin der Zuger Strafverfolgungsbehörden wurde ein Rechtshilfeersuchen an Deutschland gestellt, um den Tatverdächtigen befragen zu können. Ein Auslieferungsersuchen werde sich wohl erübrigen, zumal der Telefonanruf aus Deutschland erfolgt sei und dementsprechend die deutschen Behörden für den Fall zuständig sein dürften, sagte die Sprecherin auf Anfrage weiter. Zudem liefere Deutschland keine eigenen Staatsangehörigen aus. Der Fall dürfte für die weiteren Ermittlungen den deutschen Behörden übergeben werden.