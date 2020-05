Sex mit schlafender Frau

34-jähriger Kosovare wird wegen Schändung ausgeschafft

Ein Mann, der mit einer schlafenden Frau Geschlechtsverkehr hatte, wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wird er für sieben Jahre des Landes verwiesen.

Der Mann soll nach einer langen Partynacht an einer Frau, die auf dessen Sofa schlief, Geschlechtsverkehr vollzogen haben.

Ein 34-jähriger Mann musste sich am Dienstag und Mittwoch vor dem Regionalgericht Oberland in Thun verantworten. 20Minuten

Ein 34-jähriger Kosovare musste sich diese Woche vor dem Thuner Regionalgericht verantworten: Nach einer langen Partynacht soll er sich an einer schlafenden Frau vergangen zu haben.

Am Mittwoch hat ihn das Gericht wegen Schändung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten verurteilt, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Dies bei einer Probezeit von vier Jahren. An das Opfer muss er eine Genugtuung von 10’000 Franken entrichten. Ausserdem wird er für sieben Jahre des Landes verwiesen. Das Gericht folgte damit den Forderungen der Staatsanwaltschaft.

Ungereimtheiten im Aussageverhalten

«Der Täter hat die Situation rücksichtslos ausgenutzt. Es gibt keine Rechtfertigung für sein Verhalten», bilanzierte der Gerichtspräsident. Zudem stufte er das Aussageverhalten des Angeklagten als wenig glaubhaft ein: Dieser wusste etwa, was es in der Tatnacht zu essen gab, wenn es jedoch um die Tat ging, machte er Erinnerungslücken geltend, weil er angeblich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden habe.

Täter und Opfer begaben sich im März 2017 nach einer Party mit zwei weiteren Freunden in die Wohnung des Beschuldigten. Dort schlief die Klägerin auf dem Sofa ein. Später wachte sie nach eigenen Angaben mit Schmerzen auf und schob ihren Kollegen weg, der auf ihr lag. Der Mann habe versucht mit seinem Glied in ihren Anus einzudringen. Noch am selben Tag erstattete sie anzeige.