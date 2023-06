Bern: Mann nach Angriff mit Stichwaffe schwer verletzt aufgefunden

Der Vorfall ereignete sich an der Güterstrasse in Bern.

Der Berner Kantonspolizei wurde am späten Dienstagabend ein schwer verletzter Mann an der Güterstrasse in Bern gemeldet. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen diesen im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an. Er wurde ins Spital gefahren, während Mitarbeitende der Kapo nach der Täterschaft fahndeten. Im Zuge der Nachsuche wurde ein Mann in Liebefeld angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht, wie die Kapo mitteilt.