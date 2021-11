Lachen SZ : Mann nach Schusswaffeneinsatz der Polizei im Spital

In der Nacht auf Mittwoch wurde in Lachen SZ ein Mann bei einem polizeilichen Schusswaffeneinsatz verletzt. Er wurde ins Spital gebracht.

Bei einem Einsatz in Lachen SZ kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Dabei wurde ein Mann verletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwochmorgen mitteilt. Der Verletzte sei zur Behandlung in eine ausserkantonale Spezialklinik gebracht worden.