Zürich Wollishofen - Mann nach Streit mit mehreren Personen schwer verletzt

Am GZ Wollishofen kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Streit. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Gegen ein Uhr nachts in der Nacht auf Sonntag eskalierte am Gemeinschaftszentrum Wollishofen am Ufer des Zürichsees die Situation. Bei einem Streit, in den mehrere Personen involviert waren, wurde ein 47-jähriger Mann schwer verletzt. Das schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung.