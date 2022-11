Grossbritannien: Mann nach Tod von 27 Migranten im Ärmelkanal festgenommen

Am 24. November 2021 starben im Ärmelkanal 27 Flüchtende, die in Richtung Grossbritannien unterwegs waren.

Ein Jahr nach dem Tod von mindestens 27 Menschen beim Kentern eines Flüchtlingsboots im Ärmelkanal hat die britische Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 32-Jährige wurde am Dienstag in der westenglischen Stadt Cheltenham gefasst, wie die Polizei mitteilte. Er soll zu einer Bande von Menschenschmugglern gehören. Der Mann soll an diesem Mittwoch vor Gericht in London erscheinen, wo über die Auslieferung an Frankreich entschieden wird. Ihm wird fahrlässige Tötung zur Last gelegt.