Zug : Mann nachts von Unbekannten im eigenen Schlafzimmer überfallen

Am Samstagmorgen, dem 21. Januar um 4.30 Uhr, sind mehrere unbekannte Männer am Chamer Fussweg in Seenähe in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Sie überfielen den 63-jährigen Bewohner in seinem Schlafzimmer und verlangten Geld. Der Mann wurde dabei erheblich verletzt. Die Täter flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.