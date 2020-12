Wittenbach SG, 22.12.2020: Am Dienstagabend kontrollierten Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen einen 48-jährigen Mann. Es stellte sich dabei heraus, dass der Mann mit einer Einreisesperre belegt ist und sich somit illegal in der Schweiz aufhält. Er widersetze sich der Festnahme, verletzte einen Polizisten an der Hand und flüchtete. Bei der Fahndung konnte der Mann durch den Polizeihund Yodi (im Bild) in unwegsamen Gelände aufgespürt werden. Der Hund biss dem Mann dabei in den Arm. Er musste im Spital die Wunde behandeln lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.