Daegu Südkorea: Mann öffnet während Landeanflug Flugzeugtür

Bange Minuten für die Passagiere eines Asiana-Airlines-Fluges. Während des Landeanflugs auf den Flughafen von Daegu in Südkorea öffnet ein Mann die Tür. In Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie der Wind durch die Flugzeugkabine peitscht, die verängstigten Passagiere klammern sich an ihren Armlehnen fest, es ist ohrenbetäubender Lärm zu hören.