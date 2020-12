Der Bub sei auf dem Heimweg gewesen, als in Luzern ein Mann ebenfalls in den Zug kam. Laut fluchend habe der cholerisch wirkende Mann begonnen, den Buben zu beschimpfen, weil er keine Maske trug. (Symbolbild)

Der Bub ist 10 Jahre alt und Autist: Wie die Luzerner Zeitung (Bezahlartikel) berichtet, sei er in einem Zug in Luzern angegriffen und geschlagen worden, weil er keine Maske getragen habe. Der Junge lebe mit frühkindlichem Autismus, weshalb er meist spezielle Hilfe brauche. So bestreite er auch erst seit kurzem seinen Schulweg alleine. Am Tag des Vorfalls sei er erst das zweite Mal alleine im ÖV unterwegs gewesen. Der Bub habe auf dem Heimweg befunden, als in Luzern ein Mann zustieg. Laut fluchend habe der cholerisch wirkende Mann begonnen, den Buben zu beschimpfen, weil er keine Maske getragen habe. Die Situation sei so stark eskaliert, dass der Mann dem 10-Jährigen eine Ohrfeige gab. Erst als Jugendliche dem Buben zu Hilfe eilten, liess der Mann von ihm ab, heisst es im Artikel weiter.