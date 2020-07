Aktualisiert vor 38min

Schaffhausen

Mann onaniert in Hallenbad vor Primarschülern

In einem videoüberwachten Bereich im KSS-Freizeitpark in Schaffhausen soll sich ein Mann am Montag vor Kindern entblösst und onaniert haben. Die Polizei ermittelt.

von Thomas Mathis

1 / 3 Der Vorfall hat sich im KSS-Freizeitpark in Schaffhausen ereignet. Google Maps Der Bereich war offenbar videoüberwacht. (Symbolbild) KEYSTONE Die Schaffhauser Polizei hat Kenntis vom Vorfall und ermittelt. KEYSTONE

Darum gehts Ein Mann soll sich in einem Freizeitpark in Schaffhausen vor Kindern entblösst und onaniert haben.

Der Bereich ist laut dem Geschäftsführer des Freizeitparks videoüberwacht.

Die Aufnahmen wurden der Polizei übergeben, die Ermittlungen aufgenommen hat.

Zwei Kinder im Primarschulalter soll ein älterer Mann am Montagnachmittag im Hallenbad des KSS-Freizeitparks in Schaffhausen ein Gespräch verwickelt haben. Dabei soll er sich entblösst und vor ihnen onaniert haben, wie der Vater der Kinder den «Schaffhauser Nachrichten» sagt. Seine Kinder seien zu diesem Zeitpunkt allein im Bad unterwegs gewesen. «Als mir die Kinder später davon erzählten, bin ich sofort zum Empfang gegangen und habe den Vorfall gemeldet», sagt er.