Strafbefehl: Illegales Pokerturnier organisiert – Mann (56) gebüsst

Im Mai 2020 organisierte ein 56-Jähriger in der Nacht ein Pokerturnier in einer Industriehalle im Kanton St. Gallen. Das Turnier, für welches er keine entsprechende Bewilligung besass, fand nach dem «Texas Hold’em Modus» statt. In dieser Nacht nahmen insgesamt 13 Personen an zwei Tischen am Pokerturnier teil.