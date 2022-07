Uitikon-Waldegg: Frau mit Flasche beworfen, nachdem sie sich bei Wildpinkler beschwert

Am frühen Samstagmorgen kurz nach Mitternacht kam die S10 im Bahnhof Uitikon-Waldegg an. Während Personen die Türe des Zuges blockierten, stieg ein Mann aus und urinierte an die Hecke. Laut der Kantonspolizei Zürich störte sich ein Anwohner-Ehepaar an diesem Vorgehen und beschwerte sich beim Unbekannten. Während sich die Personengruppe verbal in das Geschehen einmischte, wurde eine Glasflasche in Richtung der Bewohner geworfen.