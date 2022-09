Kalifornien : Mann plante Schusswaffenmassaker an Polizisten

Am Sonntag wurde der Mann in Chico im Bundesstaat Kalifornien festgenommen, er soll ein Attentat geplant haben.

Die Polizei in Kalifornien hat offenbar ein geplantes Schusswaffenmassaker verhindert. Ein 37-Jähriger sei am Sonntag von einer Spezialeinheit in einem Hotel in der Stadt Chico festgenommen worden, nachdem er mit der Erschiessung von Polizisten und anderen Personen gedroht habe, teilte die Polizei mit.