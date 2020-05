Zürich

Mann pöbelt Passanten und Pflegerinnen des Kinderspitals an

Ein Mann sitzt am Fenster seiner Wohnung und zwingt Passanten mit einem langen Stab, den Zwei-Meter-Abstand einzuhalten. Eine Pflegerin will sich das nicht weiter bieten lassen.

Die Arbeit des Pflegepersonals bekommt seit der Corona-Krise mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Viele Angestellte des Kinderspitals Zürich machen auf ihrem Arbeitsweg jedoch eine andere Erfahrung: Ein offensichtlich geistig verwirrter Mann pöbelt sie an der Steinwiesstrasse, in nächster Nähe zum Spital, regelmässig an.