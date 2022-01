Samnaun GR – Mitarbeiter bei Seilbahnservice schwer am Kopf verletzt

Ein 32-Jähriger wird bei einem Arbeitsunfall in Samnaun schwer verletzt.

Am Freitagvormittag hat sich in Samnaun ein Unfall ereignet. Ein Bergbahnangestellter wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Der 32-jährige Mann war mit einem Arbeitskollegen auf einer Stütze der Luftseilbahn Samnaun Ravaisch zum Alp Trida Sattel mit Servicearbeiten beschäftigt. Als eine Gondel kurz vor 10.30 Uhr die Stütze passierte, prallte der Mann gegen eine Metallstange und blieb verletzt auf der Plattform liegen.