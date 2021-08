Handgemenge in Bern - Mann provoziert Auseinandersetzung an Anti-Taliban-Demonstration

Deshalb gab es am Montagabend eine friedliche Demonstration auf dem Bundesplatz in Bern.

Die Situation in Afghanistan hat sich mit der Übernahme der Hauptstadt durch die Taliban zugespitzt.

Am Montag um 18.00 Uhr protestierten Hunderte Menschen gegen die Taliban-Offensive in Afghanistan.

Aufgrund der angespannten Situation in Afghanistan versammelten sich am Montagabend zirka 500 Menschen in Bern auf dem Bundesplatz zu einer Spontan-Demonstration. Ziel war es, ein Zeichen gegen die Gewaltoffensive der Taliban zu Setzen, die nun auch die Hauptstadt Kabul kontrollieren. Auf dem Bundesplatz herrschte eine sehr bedrückende Stimmung, wie ein 20-Minuten-Reporter berichtet. «Es waren vorwiegend Personen afghanischen Ursprungs vor Ort.»