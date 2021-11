Femizid im Wallis – Mann prügelt Partnerin an Silvester brutal zu Tode – jetzt wurde er verurteilt

In der Silvesternacht vor zwei Jahren kam es in Monthey VS zu einem Femizid.

Am Mittag des 1. Januar 2020 fand die Gemeindepolizei Monthey VS in einer Wohnung an der Avenue du Crochetan die Leiche einer Frau. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei ihr um eine 40-Jährige aus dem Kanton Wallis. Ihr Partner, ein damals 41-jähriger Franzose, wurde wegen Tatverdachts verhaftet.