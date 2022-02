Oberwil BL – Mann prügelt sich mit Putzkraft, weil er so dringend aufs WC muss

In Oberwil BL kam es bei der öffentlichen Toilette im Bereich Weiherweg und Talstrasse zu einer Schlägerei. Ein Mann habe so dringend aufs WC gemusst, dass er eine dort mit Reinigungsarbeiten beschäftigte Putzkraft vertrieb, um sein Geschäft zu verrichten. Gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei gerieten die beiden Männer kurz darauf in einem nahegelegenen Putzraum erneut aneinander und es kam zu einer Schlägerei, wobei die Putzkraft leicht verletzt wurde. Er musste zur Kontrolle ins Spital, der Unbekannte Toilettengänger entfernte sich in unbekannte Richtung.