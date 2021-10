Georgia : Mann «rächt» Kollegen und erschiesst Polizisten auf dessen erster Schicht

Die erste Schicht von Polizist Dylan Harrison (26) war auch seine letzte: Ein 43 Jahre alter Mann schoss ihn vor der Polizeiwache nieder - weil Harrison zuvor einen Freund von ihm verhaftet hatte.

Dylan Harrison hatte am Freitagabend erst vor kurzem seine erste Schicht für das Alamo Police Department im US-Bundesstaat Georgia angetreten, als ihm auf dem Parkplatz eines Ladens ein Wagen auffiel. Dessen Fahrer hatte zuvor eine Verkehrswidrigkeit begangen – also sprach ihn Harrison an und forderte seine Papiere. Doch der Mann stellte sich quer und verweigerte dies. Als es zu einer körperlichen Konfrontation kam und der Fahrer Harrison schubste, zog dieser seinen Taser und streckte den Angreifer mit einem Elektroschock nieder. Danach steckte er ihn ins örtliche Gefängnis in U-Haft.