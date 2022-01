USA : Mann rammt Wohnung von Taylor Swift und will die Sängerin treffen

Ein betrunkener Mann krachte am Donnerstag in eines der diversen Wohngebäuden, die die Sängerin besitzt. Er wurde festgenommen.

Ein Mann ist betrunken in ein Wohngebäude der Sängerin Taylor Swift in New York gefahren. Der 31-Jährige sei kurz nach drei Uhr morgens (Ortszeit) am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er sei in falscher Richtung auf der Franklin Street im Stadtteil Tribeca gefahren. Dort besitzt Swift ein Townhouse und mehrere Wohnungen in einem benachbarten Gebäude. Der Verdächtige habe versucht, sich Zugang zu einem der Gebäude zu verschaffen.