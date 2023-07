St. Gallen: Mann randaliert in Lokal und würgt Polizisten

Der Mann beleidigte und bedrohte die Polizisten. Der Serbe wurde aufgrund seines Verhaltens über Nacht in den polizeilichen Gewahrsam genommen.

Am Freitagabend kurz vor 20 Uhr rückte die Stadtpolizei zu einem Lokal in St. Gallen aus, da sich ein 44-jähriger Mann trotz Hausverbot nicht wegweisen liess. Bei der Kontrolle verhielt sich der Serbe sehr unkooperativ und aggressiv, wie die Polizei am Samstag schreibt. Trotz mehrfacher Aufforderung versuchte er, sich der Personenkontrolle zu entziehen.