Bösingen FR

Mann mit 222 km/h auf A12 geblitzt – Führerausweis weg

Ein Mann ist mit einer Geschwindigkeit geblitzt worden, die über 100 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit liegt. Nach mehreren Monaten hat die Polizei ihn nun geschnappt.

Der Mann war am Mittwoch, 4. März 2020, auf der Autobahn A12 von Düdingen in Richtung Flamatt unterwegs. Er drückte dabei aufs Gaspedal. In einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Höhe Bösingen im Kanton Fribourg blitzte ihn ein Radar mit der Geschwindigkeit von 222 Kilometern pro Stunde. Zulässig wären auf diesem Abschnitt 120 km/h.