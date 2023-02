Ladendiebstahl: Mann raubt zwei Läden innert 12 Stunden aus

Symbolbild: Mann aus Wolfsburg brach in ein Restaurant ein und betrank sich in aller Ruhe am Tresen.

Ein Mann brach in Wolfsburg in ein Restaurant ein und betrank sich am Tresen.

Ein 33-jähriger Mann brach in der Nacht auf Dienstag in ein Restaurant im niedersächsischen Wolfsburg ein. Seine Vorgehensweise war allerdings alles andere als konventionell: Statt sich an der Kasse zu bedienen und wie der Wind zu verschwinden, setzte er sich in aller Seelenruhe an den Tresen und betrank sich, wie die Polizei von Wolfsburg mitteilte. Ins Restaurant gelangte der Mann, indem er die Glasscheibe der Eingangstüre zerstörte.