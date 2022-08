Wegen Rassendiskriminierung: Mann reicht Anzeige gegen Zürcher Bar «Gleis» ein

Das Konzert des österreichischen Musikers Mario Parizek in der Bar Gleis in Zürich wurde letzte Woche in letzter Minute abgesagt. Als Grund für dieses Vorgehen gab das «Gleis» an, dass sich einige Personen des Teams aufgrund des Problems der kulturellen Aneignung mit dem Auftritt nicht wohl fühlten. «Wir hatten und haben noch keine Haltung als Kollektiv zum Thema kulturelle Aneignung», erklärte das «Gleis» nach der Absage auf Facebook. «Auch wenn wir hinter dieser Entscheidung stehen, tut es uns leid, wenn wir dem Künstler seinen Auftritt verunmöglicht haben.»