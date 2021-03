Heidelberg (D) : Mann reisst Taube den Kopf ab

Eine Nachricht aus der süddeutschen Stadt Heidelberg schockiert: Weil sie dem Mann offenbar Teile seines Mittagessens stehlen wollte, riss dieser einer Taube den Kopf ab.

Tauben gehören überall in der Welt zum Stadtbild (wie hier in Istanbul). Die Stadttaube (Columba livia f. domestica) war ursprünglich von Menschen domestiziert worden, bevor sie wieder zum Wildtier wurde.

Der Vorfall ereignete sich in Heidelberg, in Baden-Württemberg. Die Universitätsstadt liegt rund 240 Kilometer nördlich der Schweizer Grenze.

In Zeiten von Corona haben sich in der Innenstadt Heidelbergs mehr Tauben breit gemacht, die nach Futter suchen. Dies wurde einem der Tiere nun zum Verhängnis.

Ein Mann hat am Donnerstag, 19. März, auf einem zentralen Platz in der Heidelberger Innenstadt einer Taube den Kopf abgerissen. Der 49-Jährige gab später an, dass der Vogel sich an seinem Mittagessen zu schaffen gemacht habe, wie die Polizei am Freitag erklärte. Daraufhin habe er das Tier gefangen und enthauptet. Mehrere Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei.