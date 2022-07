Wohnsitz in Thailand : Mann reist mit 27 Kilo Gold aus – Zoll zwingt ihn, damit Steuern zu bezahlen

Ein Deutscher wollte mit 27,3 Kilo Gold im Gepäck nach Dubai fliegen und meldete das Edelmetall auch vorschriftsmässig an. Doch am Zoll musste er die Barren abgeben.

Der deutsche Staatsbürger, der in Thailand wohnt, hatte die Goldbarren des Schweizer Edelmetallhändlers Degussa offen deklariert: Insgesamt 27,3 Kilogramm im Wert von rund 1,5 Millionen Euro wollte er am 4. Juli in seinem Handgepäck aus Frankfurt am Main auf den Flug nach Dubai mitnehmen. Er gab an, er wolle damit seinen Lebensunterhalt bestreiten, und konnte auch glaubhaft darlegen, dass er das Gold legal erworben habe, wie die deutschen Zollbehörden mitteilen.