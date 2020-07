Ostsee

Mann rettet Kinder vor dem Ertrinken und stirbt

In Deutschland rettete ein 32-jähriger Mann zwei Kindern das Leben. Danach wurde er selbst von der Strömung erfasst. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Am Strand von Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darss-Zingst hat ein Mann am Mittwoch zwei Kindern beim Baden das Leben gerettet und ist selbst gestorben.

Am Strand von Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darss-Zingst an der Ostsee kam es am Mittwoch zu einem tragischen Unfall. Wie die Thüringer Allgemeine schreibt, waren zwei Kinder im Bereich eines Steinwalls von der Strömung erfasst worden.