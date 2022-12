Shop überfallen : Mann richtet Waffe auf Mitarbeiterin und Kunde und flüchtet mit Bargeld

Ein bewaffneter Täter überfiel am frühen Freitagabend den LAVEBA-Tankstellen-Shop in Werdenberg SG. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Unbekannten.

Gegen 17 Uhr am Freitagabend überfiel ein Mann den LAVEBA-Tankstellen-Shop an der Staatsstrasse in Werdenberg SG. Der unbekannte Täter bedrohte dabei die Verkäuferin mit einer Schusswaffe. Er verschaffte sich Zugang zur Kasse und stahl Notengeld im Wert von über tausend Franken, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Auch ein anwesender Kunde wurde vom Täter mit der Schusswaffe bedroht. Schliesslich ergriff der Mann mitsamt dem Deliktsgut die Flucht. Die von der Polizei umgehend eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos.