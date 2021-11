Paris : Mann ruft «Allahu akbar» und zückt Messer – Security schiesst auf ihn

Am Pariser Bahnhof Saint-Lazare wurde ein Mann am Montag kurz vor Mitternacht angeschossen. Er soll zwei Bahn-Sicherheitsleute bedroht haben.

Zwei Sicherheitsleute der Bahn haben auf einem Pariser Bahnhof auf einen Mann geschossen, der sie mit einem Messer bedroht hatte. Dieser sei lebensgefährlich verletzt, hiess es am Dienstag aus Polizeikreisen. Der Mann sei kurz vor Mitternacht am Bahnhof Saint-Lazare mit einem Messer in der Hand auf die Sicherheitsleute zugelaufen und habe «Allahu akbar» (Gott ist gross) gerufen.

Frankreich schon oft Ziel islamistischer Anschläge

In Frankreich kam es in den letzten Jahren immer wieder zu islamistisch motivierten Angriffen. So zum Beispiel bei den Terroranschlägen 2015. Damals kamen im Club Bataclan, beim Stade de France und in Strassencafés 131 Menschen ums Leben.



Im Januar 2015 kamen bei einem Terroranschlag in Paris 17 Menschen ums Leben. Ziel der Attentäter war die Redaktion des Satiremagazins «Charlie Hebdo». Das Motiv der Attentäter war ein Racheakt für vorangegangene Veröffentlichungen von Karikaturen des Propheten Mohammed.



Ähnlich verheerend war der Terroranschlag in Nizza. Am französischen Nationalfeiertag raste am 14. Juli 2016 der Tunesier Mohamed Lahouaiej-Bouhlel mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge und tötete 86 Menschen.