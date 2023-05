USA: Burger King muss 8 Millionen an ausgerutschten Kunden zahlen

Ein Geschworenengericht verurteilte den Franchisenehmer von Burger King jetzt zu einer Zahlung von 7,8 Millionen Dollar an den Geschädigten.

Ein Franchisenehmer von Burger King im US-Bundesstaat Florida wurde dazu verurteilt , fast acht Millionen Dollar (rund sieben Millionen Franken) an einen Kunden zu zahlen, der in einem Restaurant der Fast-Food-Kette ausgerutscht und gestürzt war und wegen seiner Verletzungen operiert werden musste.

Perforierter Darm nach OP

Gemäss Gerichtsunterlagen erlitt Richard Tulecki (48) «Verletzungen im unteren Rückenbereich, die eine Operation erforderlich machten», nachdem er in der Nähe der Toilette einer Burger-King-Filiale in Hollywood, Florida, auf einer «unbekannten Substanz» ausgerutscht war. Der Sturz verursachte demnach «schwere Verletzungen», und Tulecki erlitt laut seinen Anwälten nach der Operation einen perforierten Dickdarm.

In der im Januar 2021 eingereichten Klage wird Burger King Fahrlässigkeit vorgeworfen, weil nicht sichergestellt gewesen sei, dass der Fussboden des Lokals frei von jeglichen Gefahren war. Jetzt sprach ein Geschworenengericht in Broward County Tulecki 7,8 Millionen Dollar Schadenersatz zu, darunter 3,35 Millionen Dollar für Verdienstausfall und 700’000 Dollar für medizinische Kosten. Damit ist die Entschädigung eine der höchsten in der Geschichte Floridas.