Jona SG : Mann schaltet Licht ein und aus, damit man ihn masturbieren sieht

Ein Exhibitionist (53) wurde kürzlich per Strafbefehl verurteilt, weil er auf sich aufmerksam machte, als er sich selbst am Befriedigen war.

Im Herbst letzten Jahres befand sich in Jona SG eine Frau mit ihrem Sohn in der Küche ihrer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. In der gegenüberliegenden Wohnung befand sich ein 53-jähriger im Kosovo geborener Mann ebenfalls in seiner Wohnung, genauer gesagt im Kinderzimmer. Dieses ist von der Küche der Nachbarin einsehbar. Das wusste der 53-Jährige offenbar. «Er berührte sich am ganzen Körper und onanierte. Währenddessen blickte er in die Richtung der Nachbarin und wollte dabei von ihr wahrgenommen werden», heisst es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft. «Sobald er bemerkte, dass sie nicht mehr zu ihm hinübersah, löschte er das Licht im Zimmer ab und machte es sogleich wieder an. Da es draussen bereits dunkel war, machte er durch das Ab- und Anschalten des Lichts auf sich aufmerksam.» Der Mann handelte in der Absicht, dass die Frau hinsieht, während er masturbiert.