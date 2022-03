Schwere Schäden nach nur 24 Stunden – Mann schiebt Batterie in die Harnröhre – und landet zweimal im Spital

Diese Röntgenaufnahme zeigt den Unterleib eines Mannes. Deutlich darauf zu sehen: Die AA-Batterie, die sich dieser aus ungeklärten Gründen in die Harnröhre geschoben hatte.

Iranische Mediziner berichten von einem Mann, der sich eine AA-Batterie in die Harnröhre gesteckt hat.

Allerdings war das Problem damit nicht gelöst, so die Autoren des Fallberichts weiter. Denn fünf Monate nach dem ambulanten Eingriff sei er erneut im Spital gelandet – wegen anhaltender Probleme und Schmerzen beim Wasserlassen.

Nun doch Operation vonnöten

Wie das Team um den Urologen Ali Mohammad Mirjalili von der Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran schreibt, wurde bei dem Patienten eine sechs bis acht Zentimeter lange extreme Verengung der Harnröhre festgestellt. Die Ärzte vermuten, dass diese sogenannte Striktur durch giftige Chemikalien in der Batterie verursacht wurde. Die 24 Stunden im Körper hätten ausgereicht, um «eine schwere und fortschreitende Schädigung der Harnröhre und des Harnröhrenschwellkörpers» hervorzurufen.