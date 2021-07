Fort Worth (Texas) : Mann schiesst auf einer Party um sich und wird von Gästen zu Tode gesteinigt

Blutiges Ende einer Party: Im texanischen Fort Worth ist ein bewaffneter Mann mit Steinen erschlagen worden, nachdem er einen Gast erschossen und drei weitere verletzt hatte.

Nach Schüssen bei einer Feier in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas haben Partygäste den mutmasslichen Täter verfolgt und mit Steinen erschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam bei dem Zwischenfall nebst dem Gesteinigten noch eine weitere Person ums Leben; drei weitere wurden verletzt.

Der Mann war demnach in der Nacht zum Montag auf einer Gartenparty an der Shiloh Road im Stadtteil Como gewesen, hatte diese aber nach einem Wortwechsel erbost verlassen. Kurz darauf kam er wieder zurück und geriet mit einem anderen Gast in einen heftigen Streit. Dabei zückte er eine Waffe und schoss den Mann an.