Fehlmanipulation: Mann schiesst auf Hundezwinger und trifft fast einen Zuger Polizisten

Der Hundezwinger der Zuger Polizei, der sich auf dem Areal der Zugerland Verkehrsbetriebe befindet, wurde von einem Schuss getroffen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich ein Polizist und drei Diensthunde im Inneren des Objekts. Der Einschlag des Projektils lag in unmittelbarer Nähe des Polizisten. Der Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag des 18. Januar, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte.