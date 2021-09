Mindestens ein Toter - Mann schiesst in US-Supermarkt um sich und verletzt zwölf Menschen

VIA REUTERS

Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Tennessee um sich geschossen.

In Collierville, einer Vorstadt von Memphis, Tennessee hat ein bewaffneter Mann um sich geschossen und mehrere Menschen verletzt. Das Motiv ist bisher unklar. Bei der Schiesserei ist mindestens eine Person an den Folgen der Schüsse gestorben, wie die «New York Times» berichtet.