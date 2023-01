Feier zu Chinesischem Neujahr: Mann tötet in USA neun Menschen

Los Angeles : Mann schiesst mit Gewehr um sich und tötet mindestens 10 Menschen

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 22 Uhr (Ortszeit, sieben Uhr MEZ am Sonntag) in Monterey Park, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien. Ein Mann habe in einem Geschäft auf Leute gefeuert, sagte Bob Boese vom Sheriffbüro in Los Angeles County am Sonntagmorgen. Dutzende Polizisten waren im Einsatz. Laut «BBC» wurden bei der Tat mindestens zehn Menschen getötet. Mindestens zehn weitere Personen wurden verletzt und befänden sich in örtlichen Spitälern. Ihr Zustand sei zwischen stabil und kritisch. Weitere Details haben die Ermittelnden bisher nicht genannt.