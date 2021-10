Norwegen : Mann schiesst mit Pfeil und Bogen auf Menschen – Tote und Verletzte

In Norwegen hat ein Mann am Mittwochabend mit Pfeil und Bogen mehrere Personen angegriffen. Es gibt mehrere Verletzte und mindestens vier Tote.

via REUTERS

In Norwegen griff ein Mann mit Pfeil und Bogen mehrere Personen an. Es gab Verletzte und auch Tote.

Bei einer Gewalttat in Norwegen hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Das teilte die norwegische Polizei am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz mit. Die Tat ereignete sich demnach im Zentrum der Stadt Kongsberg südwestlich von Oslo. Die Zeitung «Verdens Gang» schreibt von mindestens vier Todesopfern.

Um 18.13 Uhr hat die Polizei mehrere Nachrichten erhalten, dass eine Person, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, herumlief. Dies sagte Polizeichef Øyvind Aas zu «Aftenposten» . An einer Pressekonferenz um 20.30 Uhr sagt Aas: «Wir können leider bestätigen, dass es mehrere Verletzte gibt, und leider auch Tote». Details zu den Verletzten und Getöteten gibt er nicht bekannt.

Tatverdächtiger festgenommen

«Wir arbeiten daran, Spuren zu sichern um möglichst viele Informationen über das Geschehene zu erhalten», informiert der Polizeichef weiter. An den Ermittlungen ist der gesamte Polizeibezirk Süd-Ost beteiligt, wie die Zeitung schreibt.

An der Pressekonferenz um 22 Uhr sprach der Polizeichef erneut zu den Medien. Es werde in jede Mögliche Richtung ermittelt. Auch ob es sich bei der Gewaltakt um eine Tat mit terroristischem Hintergrund handle. Die internationale Ladenkette Coop bestätigt, dass sich ein Teil des Vorfalls in einer ihrer Filialen zugetragen habe. Die Polizei teilt mit, dass es mehrere Tatorte gibt.