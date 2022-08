Washington : Mann schiesst nahe dem US-Capitol um sich

Am späten Abend des 13. August 2022 ereignete sich vor dem US-Capitol in Washington ein Vorfall: Ein Mann raste mit seinem Auto in eine Absperrung und gab mehrere Schüsse in die Luft ab, bevor er sich selbst tötete. (Symbolbild)

In der Nähe des US-Capitols in Washington ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann mit seinem Auto in eine Absperrung gerast. Er gab nach Angaben der Polizei mehrere Schüsse in die Luft ab, bevor er sich selbst tötete. Zu dem Zwischenfall kam es kurz vor vier Uhr morgens an einer Absperrung an der Ecke East Capitol Street und 2nd Street. Verletzte gab es nicht.