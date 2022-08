Detroit, Michigan : Mann schiesst wahllos um sich und tötet drei Menschen

Die Polizei von Detroit, das FBI und das Heimatschutzministerium suchen nach einem Mann, der am Sonntagmorgen das Feuer eröffnet hat.

Ein Mann hat in Detroit das Feuer eröffnet und mindestens drei Menschen getötet. Eine weitere Person sei verletzt worden, teilte die Polizei der Grossstadt im US-Staat Michigan am Sonntag mit. Ein Tatverdächtiger habe am Sonntagmorgen offenbar wahllos auf die Opfer geschossen. Man fahnde nach dem Schützen.