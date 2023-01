Darf man auf dem Pannenstreifen schlafen?

An einem Samstagmorgen im November 2022, um sechs Uhr, fanden Polizisten auf dem Pannenstreifen der Autobahn A13 ein Auto mit laufendem Motor und Warnblinker vor. Im Auto sass ein 48-Jähriger und schlief. Der Mann gab an, dass er zuvor an einer Weihnachtsfeier war und dort Bier getrunken hatte. Nach der Feier habe er sich für einige Stunden ausgeruht. «Als er sich fahrfähig gefühlt hatte, ist er um circa fünf Uhr mit dem Auto über die Autobahn A13 Richtung seinem Zuhause gefahren», steht in der Anklageschrift der St. Galler Staatsanwaltschaft. Weil er sich nach knapp 30 Kilometer Fahrt erneut müde gefühlt habe, sei er auf dem Pannenstreifen mit seinem Auto angehalten und habe dort weitergeschlafen. Dass der Pannenstreifen nur für Nothalte und nicht für Nickerchen vorgesehen ist, will der Mann laut Strafbefehl nicht gewusst haben. Blöd für den Mann: Gut einen Kilometer weiter hätte sich ein Rastplatz befunden, wo er problemlos hätte weiterschlafen können.