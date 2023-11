Winterthur: Panik im Bus – junger Mann schlägt mit Nothammer Scheibe ein

TikTok/@user71347813497815

Ein Unbekannter schlug am Freitagmittag die Scheibe eines Busses in Winterthur an der St. Gallerstrasse ein.

Klirrende Scheiben und flüchtende Passagiere: Ein Unbekannter schlägt am Freitagmittag ein Fenster eines Busses der Linie 3 in Winterthur an der St. Gallerstrasse ein. Zum Video auf Tiktok äussern sich zahlreiche Personen, die ihr Mitgefühl mit den Passagieren kundtun: «Oh Gott, da wäre ich glaub auch rausgerannt», schreibt etwa eine Userin. Andere fragen sich, wieso niemand einschreitet: «Und keiner reagiert? Was ist mit dem Menschen los», kritisiert eine weitere Person. Innerhalb 24 Stunden schauen sich über 220’000 Personen das Video an.