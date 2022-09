Kriminalgericht Luzern: Mann schlägt und beisst Baby und sperrt es in Schublade ein

Mehrfach hat ein Mann 2018 in Luzern seine Tochter misshandelt. So hatte der heute 29-Jährige das Baby geschlagen und in einer Schublade eingesperrt. Wegen der sauerstoffarmen Luft in der Schublade hatte der Mann laut Urteil des Kriminalgerichts eine Hirnschädigung der Tochter riskiert.