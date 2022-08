Kanton Luzern: Mann schlägt während Autofahrt auf Partnerin ein und spuckt sie an

1 / 7 Während einer Autofahrt von Interlaken (Bild) nach Emmen hatte der Beifahrer im Februar 2019 seine damalige Lebenspartnerin mehrfach mit Schlägen und Ohrfeigen traktiert und angespuckt, während diese am Steuer sass. 20min/Community Vor der Fahrt über die Brünigstrasse hatte der Mann Alkohol konsumiert. 20min/Gianni Walther Der heute 37-Jährige zog während der Fahrt auch die Handbremse, worauf das Auto von der Strasse abkam. Zudem griff er auch ins Steuerrad und verursachte so brenzlige Situationen. imago images/kryzhov

Darum gehts Mehrfach hatte ein Mann seine Lebenspartnerin geschlagen und in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt.

Während einer Autofahrt von Interlaken nach Emmen schlug der Mann in alkoholisiertem Zustand die Frau mehrfach, riss an ihren Haaren und spuckte sie an.

Auch zwang er sie, das Tempolimit zu missachten. Weiter griff er ins Steuerrad und zog auch die Handbremse während der Fahrt, worauf es zu einem Unfall kam.

Das Kriminalgericht verurteilt den Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten. Er muss eine Geldstrafe, eine Busse und an die Frau Schadenersatz und eine Genugtuung bezahlen.

Mehrfache einfache Körperverletzung, mehrfache Nötigung und mehrfache Freiheitsberaubung. Die Liste der Anklagepunkte, in denen das Luzerner Kriminalgericht einen Mann (37) schuldig gesprochen hat, ist lang: In insgesamt 16 Punkten ist der im Kanton Luzern wohnhafte Mann gemäss Urteil des Kriminalgerichts schuldig.

Schläge, Spucken und Reissen an den Haaren

Im Februar 2019 kam es zu einer Horrorfahrt für die Frau, als diese mit dem Mann von einem Lokal in Interlaken nach Hause fuhr. Der Verurteilte hatte an diesem Abend diverse alkoholische Getränke konsumiert. Bei der Rückfahrt über den Brünigpass hatte er die Frau mehrfach geschlagen, worauf ihr rechtes Auge anzuschwellen begann. Sie wollte anhalten. Weil er mit weiteren Schlägen drohte, fuhr sie dennoch weiter. Einmal schlug er sie so heftig, «dass sie kurzzeitig eine Sehstörung erlitt und eine Notbremsung einlegte», heisst es im Urteil.

Er befahl ihr auch, das Tempolimit auf der Autostrasse A8 zu missachten. Gemäss Urteil musste die Frau mit «weiteren unmittelbaren, heftigen Gewalthandlungen» rechnen, weshalb sie stellenweise das Tempolimit von 80 km/h und 100 km/h missachtete und stellenweise 15 bis 20 km/h zu schnell fuhr. Zudem griff er ihr ins Steuerrad und nahm «nahm absichtlich gefährliche Manöver vor»: So steuerte er das Auto etwa in Richtung einer Tunnelwand oder der Gegenfahrbahn, als zwei Fahrzeuge entgegenkamen.

Gravierende Blessuren im Gesicht

In Alpnachstad OW zog der Mann während der Fahrt die Handbremse, worauf das Auto von der Strasse abkam und über eine Böschung fuhr. Danach zwang er die Frau zur Weiterfahrt. Die Anweisung habe er bestärkt, «indem er sie an den Haaren riss, sie auf den Arm schlug und sie anspuckte», so das Urteil. Durch die Schläge und Ohrfeigen hatte die Frau auch geblutet und «ziemlich gravierende, gut sichtbare Blessuren im Gesicht» erlitten.

Mehrfach hatte der Mann seine Lebenspartnerin auch in der gemeinsamen Wohnung geschlagen. Auch hatte er sich selbst und die Frau an zwei Tagen in der Wohnung eingesperrt und psychischen Druck auf sie ausgeübt. Ebenfalls pöbelte er in einem Fall unter Alkohol- und Drogeneinfluss Passanten und später Polizisten in Luzern an.

Das Kriminalgericht verurteilt den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten und einer Geldstrafe von 600 Franken. Zudem muss er eine Busse und der Frau eine Genugtuung und Schadenersatz bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Berufung wurde eingelegt.