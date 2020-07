Snapchat-Post

Mann schlägt Zebra

In den Sozialen Medien geht derzeit ein Video viral. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann ein Zebra attackiert. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Auf Snapchat hat ein User ein Video veröffentlicht. Es zeigt, wie ein Mann ein Zebra schlägt. Aufgenommen wurde das Video in einem Wildtierpark in Pine Mountain im US-Bundesstaat Georgia.



Die Polizei rief am 29. Juni auf Facebook dazu auf, nach dem Mann zu fahnden: «Anscheinend dachte kürzlich ein Besucher des Pine Mountain Wildtierparks, es wäre lustig, während der Tour einem freundlichen Zebra ins Gesicht zu schlagen, nachdem er das Fenster heruntergekurbelt hatte und das Tier seinen Kopf ins Auto steckte, um Hallo zu sagen.»