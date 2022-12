Moutier BE: Mann schlug Kopf seiner Freundin auf den Boden und leckte ihr Blut ab

Am Mittwoch musste er sich deshalb am Gericht in Moutier BE verantworten.

Ein Seeländer musste sich am Mittwoch am Gericht des Berner Jura-Seeland in Moutier verantworten. Er hatte im Juli 2021 in Tavannes eine Freundin angegriffen, bei der er seit mehreren Tagen übernachten durfte. Dabei schlug der Täter den Kopf der Frau gegen den Boden und hielt sie dann am Boden fest, um das Blut aus ihren Wunden lecken zu können. Das Opfer erlitt dabei mehrere Brüche im Gesicht.