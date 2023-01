Mann beim Schmuggeln beim Zoll in Au erwischt

Insgesamt versuchte er, so 8000 Euro in die Schweiz zu bringen.

Ein heute 37-Jähriger reiste Ende April von seinem Wohnort in Deutschland via Österreich über den Grenzübergang in Au SG in die Schweiz ein. Dabei wurde er von der Zollverwaltung kontrolliert. Er gab gegenüber der Zollverwaltung an, 9500 Euro Bargeld bei sich zu haben. Beträge bis zu 10’000 Euro müssen bei der Zollverwaltung schriftlich angemeldet werden.