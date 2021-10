Am Zoll gestoppt – Mann schmuggelte pelzige Krabben aus der Schweiz – 50’000-Euro-Busse droht

Am Autobahn-Grenzübergang Basel-Weil am Rhein (D) wurde er vom Zoll kontrolliert, wo die Tiere im Kofferraum entdeckt wurden.

Mit 17 lebenden Wollhandkrabben im Kofferraum wurde kürzlich ein 46-jähriger Autofahrer an der Grenze erwischt. Laut dem Hauptzollamt Lörrach wollte er nach Deutschland einreisen, als er am Autobahnübergang Basel-Weil am Rhein (D) kontrolliert wurde. Obwohl er angab, keine Ware zu transportieren, entdeckten die Beamten im Kofferraum eine Plastikbox, worin sich in einem Beutel die Tiere befanden.