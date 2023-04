Ebikon: Gericht bestätigt Urteil gegen Schützen

Der Schulhausplatz hatte in der Vergangenheit als Hotspot gegolten. 2007 wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt, dort für Ruhe und Ordnung zu sorgen.

Ein junger Mann wurde im Juli 2017 beim Schulhaus Wydenhof in Ebikon angeschossen. Nun stand der Schütze vor dem Kantonsgericht Luzern.

Im Juli 2017 schoss ein Mann von seinem Balkon in Ebikon auf eine Gruppe von Personen, die sich auf dem Schulhausplatz Wydenhof aufgehalten hatten.

Im Juli 2017 schoss ein Mann von seinem Balkon auf eine Personengruppe, die auf dem Schulhausplatz Wydenhof etwa 50 Meter entfernt war. Ein junger Mann erlitt dadurch verschiedene Durchschussverletzungen. Das Kriminalgericht sprach den Schützen der versuchten Tötung schuldig und bestrafte ihn mit einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten. Der Beschuldigte, zwei Privatkläger und die Staatsanwaltschaft zogen das Urteil mit Berufung an das Kantonsgericht weiter.

Das Kantonsgericht stellt in seinem Urteil von 10. März 2023 fest, dass der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat «genervt und zudem leicht alkoholisiert war.» Gemäss dem Urteil holte der heute 40-jährige Schweizer sein Sturmgewehr, setzte ein Magazin ein, wobei er entgegen seinen Aussagen wusste, dass sich darin eine Patrone befand. In der Folge lud er das Gewehr, legte es auf das Sofa und trank sein Bier fertig. Danach hob er das Gewehr wieder auf und fasste den Entschluss, durch ein Loch im Gebüsch einen Schuss auf die «Lärmquelle» abzugeben. Er zielte mit der Waffe auf die Personengruppe und betätigte den Abzug. Dies teilte das Kantonsgericht weiter mit.

Schütze trotz Alkoholkonsum laut Gutachten schuldfähig

Die Tat erfolgte spontan im Sinne einer Kurzschlusshandlung. Der Beschuldigte handelte, nachdem er beruflich und in der Liebesbeziehung Belastendes erlebt hatte und an jenem Abend zur Flasche gegriffen hatte. In dieser Ausnahmesituation holte er sein Sturmgewehr, machte es schussbereit und gab einen Schuss ab.