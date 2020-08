Frankfurt am Main Mann stiess Kind (8) aufs Gleis – Prozess beginnt heute

Der Mann, der Ende Juli 2019 ein achtjähriges Kind vor aufs Gleisbett am Bahnhof Frankfurt schubste, muss sich heute vor Gericht verantworten. Der Täter lebte zum Zeitpunkt der Tat im Kanton Zürich.

Im Juli 2019 schubste ein 41-jähriger Mann ein achtjähriges Kind auf ein Gleis am Banhof Frankfrut am Main (Symbolbild)

Vor dem Landgericht in Frankfurt am Main beginnt am Mittwoch ab 9.30 Uhr das Gerichtsverfahren um den tödlichen Stoss eines achtjährigen Jungen vor einen ICE. Ein 41-Jähriger soll das Kind und dessen Mutter vor etwas mehr als einem Jahr im Hauptbahnhof der hessischen Metropole vor den einfahrenden Zug geschubst haben. Die Mutter rollte sich zur Seite und überlebte.